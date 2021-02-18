В Смоленской области COVID-19 выявлен в 16 районах. Фото: из архива "КП".

За последние сутки коронавирус выявлен в 15 населенных пунктах Смоленской области. Больше всего инфицированных в Смоленске - «плюс» 49 человек. По одному случаю зафиксировано в Рудне, Монастырщине, Хиславичах и Угре. Общее число заболевших выросло до 25 150, из них 10 395 приходится на Смоленске. Выздоровели 22 516 смолян, а погибли 543.

Под медицинским наблюдением в Смоленской области находится 6081 человек, в режиме самоизоляции 5107, в стационаре - 974.

Между тем, в региональном Оперштабе сообщили, что первым компонентом препарата «Спутник V» привились 18 738 человек, а полностью вакцинацию прошли 3211.

Также известно, что в Смоленскую область поступило еще 27187 доз вакцины. В ближайшее время поступит еще 4900 доз.

Кроме того, Смоленская область стала одним из тех регионов, нде будут испытывать второй препарат от COVID-19. Добровольцам обещают вознаграждение.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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