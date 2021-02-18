Размер премий для талантливых смолян хотят увеличить. Фото смоленский горсовет.

Речь идёт о премиях имени М.К. Тенишевой и М.И. Глинки. Последний раз повышение суммы было в 2013 году.

– Поддержка талантливой молодёжи – это очень важно, поэтому мы обязательно рассмотрим эти вопросы на сессии, чтобы лауреаты с этого года получали уже повышенные премии, – сообщила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Напомним, премия им. М. Глинки присуждается за творческие достижения в сфере музыкального искусства 15 учащимся. Премия им. М. Тенишевой – в области изо (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура) – 10 учащимся. При выборе победителей учитывается средний балл успеваемости и творческие достижения кандидата – участие в городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, в выставках.

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