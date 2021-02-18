В Смоленске экс-сотруднице Роспотребнадзора смягчили наказание. Фото: из архива "КП".

Экс-сотруднице смоленского Роспотребнадзора смягчили наказание за взятку, сообщили в областном суде. Согласно материалам дела, за 450 тысяч рублей она обещала предпринимателю не закрывать магазин в период пандемии и вернуть изъятые контрафактные сигареты.

В декабре прошлого года женщину приговорили к двум с половиной годам исправительных работ с удержанием из зарплаты десяти процентов. Но уже 17 февраля судебная коллегия смягчила приговор. Суду были предъявлены медицинские документы, согласно которым ее здоровье ухудшилось. В связи с чем, исполнение первичного наказание стало невозможным.

- Судебная коллегия назначила осужденной наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей, - отметили в ведомстве.

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