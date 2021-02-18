Энергетики Смоленскэнерго проводят мероприятия по профилактике технологических нарушений, вызванных воздействием животных. Фото: «Россети Центр Смоленскэнерго».

Энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» ежегодно уделяют особое внимание обеспечению экологической безопасности производственной деятельности, принимают меры, направленные на сохранение живой природы, а также профилактику технологических нарушений, вызванных воздействием животных.

Безопасность животного мира вблизи энергообъектов обеспечивает применение самонесущих изолированных проводов при строительстве, реконструкции высоковольтных линий, а также подключении новых потребителей. В 2020 году была произведена реконструкция 175,14 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) в сети 0,4кВ и защищенный провод в сети 6-10кВ (ВЛЗ). В 2021 году энергетики планируют заменить еще 170,1 км СИП.

Также в ушедшем году для профилактики технологических нарушений, вызванных воздействием животных, энергетики установили 1294 птицезащитных устройства, которые предназначены для обеспечения охраны птиц при эксплуатации ЛЭП и сохранения биоразнообразия. ПЗУ препятствуют посадке на опоры, при этом безопасны и не наносят вреда жизни и здоровью птиц. В 2021 году Смоленскэнерго будет установлено еще 1162 птицезащитных устройства.

Указанные мероприятия обеспечивают не только безопасность животных и птиц, но и повышают общую надежность работы линий электропередачи, снижают количество аварийных отключений ЛЭП, продлевают срок эксплуатации изоляторов.

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