Смолянка выплатила долг по алиментам после ареста автомобиля. Фото: из архива "КП".

В пресс-службе регионального УФССП сообщили, что жительница Смоленска долгое время отказывалась платить алименты своей дочери. В результате у нее накопилась приличная задолженность - 668 тысяч рублей. Смолянка знала о долге, но отдавать деньги не торопилась, обещая приставу, что вот-вот закроет обязательства. Как стало известно позже, после совершеннолетия ребёнка женщина купила себе машину.

Тогда в отношении транспортного средства был вынесен запрет на регистрацию, а счета должницы оказались арестованы. при этом сама женщина лишилась возможности уехать из страны.

- После обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете в банке, в течение нескольких дней женщина связалась с судебным приставом, а затем явилась на прием на автомобиле, который подлежал аресту. В связи с тем, что должница так и не приступила к оплате алиментного долга, судебный пристав арестовал транспорт женщины, - рассказали в ведомстве.

Лишение авто причинило смолянке неудобства, но подтолкнуло ее к оплате алиментного долга. Под контролем пристава женщина передала дочери деньги.

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