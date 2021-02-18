СКР начал проверку после инцидента с ребенком в маршрутке в Смоленске. Фото: из архива "КП".
В Смоленске следователи СКР начали проверку по размещенной в соцсетях информации, о том, что водитель 44-маршрутки высадил школьника из-за отсутствия мелких денег на проезд.
Напомним, ребенок собирался оплатить свой проезд купюрой 500 рублей, но у водителя не нашлось сдачи. В результате мальчик был отправлен на 17-ый мороз.
- Следователями СК будут установлены все обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СКР.
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