Смоленские медучреждения получат новую партию СИЗов и антисептиков

Смоленские медучреждения получат дополнительную партию СИЗов. Фото: из архива "КП".

Новая партия антисептиков и СИЗов поступит в Смоленскую область. Соответствующие поручение дала вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова. Средства защиты будут распределены по всем медицинским учреждениям региона.

Ранее губернатор Алексей Островский обратился с соответствующей просьбой к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Как сообщают в пресс-службе администрации региона, в ближайшее время ожидается поставка 750 тысяч масок, 350 тысяч защитных костюмов, 500 тысяч респираторов, 50 тысяч очков, 750 тысяч пар перчаток, а также 12 тысяч литров антисептика.

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