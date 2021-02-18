Женщина-пешеход погибла в ДТП под Смоленском. Фото: из архива "КП".

17 февраля около часа дня в Ярцеве 35-летний водитель Renault Master, сдавая назад, сбил женщину.

Авария произошла во дворе дома 38 на улице Максима Горького. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в результате наезда женщина была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась.

В настоящий момент устанавливается личность погибшей.

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