Общественная приемная «Единой России» инициировала проверку инцидента в смоленской маршрутке. Фото: пресс-служба Единой России.

Как стало известно из социальных сетей, 18 февраля юный смолянин направлялся на занятия в школу на маршрутном такси. Ребенок пытался оплатить проезд крупной купюрой. Водитель сослался на отсутствие сдачи и высадил его. Маму школьника возмутил такой поступок, ведь температура воздуха на улице достигала отметки – 20 градусов.

Региональная общественная приемная «Единой России» направила запросы в Прокуратуру Смоленска, а также в адрес Главы города Андрея Борисова с просьбой провести проверку по данному факту.

«Такая ситуация совершенно недопустима и действия перевозчика действительно возмутительны. Ведь ребенок был готов оплатить проезд в маршрутном такси. А то, что у перевозчика не было сдачи - не является поводом для отказа в перевозке. Задача общественного транспорта обеспечить комфортное и безопасное перемещение смолян по городу. Мы связались с мамой школьника. В случае необходимости ей будет оказана юридическая поддержка», - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Региональной общественной приемной «Единой России» Олег Смоляков.

Напомним, Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд. Соответствующие поправки вносятся в Устав автомобильного транспорта и городского транспорта. В 2019 году в стране было зарегистрировано несколько подобных прецедентов.