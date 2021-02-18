Дороги на 8 улицах в Смоленске отремонтируют этой весной. Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.

Смоленские улицы ждут масштабные ремонтные работы в рамках нацпроекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так,ф весной 2021 года отремонтируют 8 участков улиц: Пржевальского, Коненкова, Глинки, Студенческая, Большая Краснофлотская, Нормандии-Неман, Академика Петрова и 2-й Краснофлотский переулок.

На данный момент уже проведены аукционные процедуры и определены подрядчики.

Во время проведения ремонтных работ на дорогах введут временные ограничения движения. Это будет необходимо для качественного и быстрого завершения ремонта. Как отметили в администрации Смоленска, при условии своевременного завершения благоустройства всех участков улиц, город сможет рассчитывать на дополнительные субсидии.

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