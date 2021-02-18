В Смоленской области ищут пропавшего 17-летнего подростка. Фото: ПСО "Сальвар".

В Ярцево ищут пропавшего 17-летнего Матюкова Сергея. 17 февраля подросток не вернулся домой после школы. Как отмечают в ПСО «Сальвар» парень может находиться в другом регионе.

В момент исчезновения Сергей был одет в чёрную куртку с капюшоном и штаны защитного цвета с накладными карманами и белой надписью. На ногах у пропавшего были высокие дутые сапоги. При себе имел туристический рюкзак защитного цвета.

Любую имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам: 8(4812)63-63-33, 8-967-989-12-50, 102.