В Смоленске продолжается борьба с последствиями непогоды. Фото: smolensk.er.ru.

Погода продолжает испытывать возможности городских служб Смоленска. Для расчистки улиц задействованы механизированные подразделения «СпецАвто», бригады «Зеленстроя» отвечают за пешеходные участки, парки и скверы. На дворников обрушился небывалый объём работ. Поэтому на помощь коммунальщикам пришли единороссы и неравнодушные жители.

За помощью в уборке снега возле городских школ смоляне обратились к секретарю Смоленского городского отделения «Единой России» Николаю Шумейко.

«Мы связались с предпринимателями, нашими однопартийцами, с просьбой помочь расчистить проблемные участки», - пояснил Николай Шумейко.

За ночь была полностью очищена от снега территория гимназии №1 им. Н. Пржевальского. Технику - камазы, тракторы, погрузчики и самосвалы - предоставил член партии «Единая Россия», предприниматель Сергей Осипов. По его словам, самое важное сейчас привести в порядок, помимо дорог, социальные учреждения – школы, детские сады и поликлиники. Их и сегодня продолжат освобождать от сугробов.

Напомним, с начала снегопадов по инициативе партийцев в горсовете действует рабочая группа, которая мониторит деятельность коммунальных служб. Городские единороссы оперативно реагируют на обращения смолян, организуют субботники, безвозмездно предоставляют технику своих предприятий.