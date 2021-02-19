В пяти учебных заведениях Смоленской области построили пандус. Фото: из архива "КП".

В прокуратуру Смоленской области поступило заявление от жителей Шумячского района - смоляне пожаловались на отсутствие пандусов в нескольких учебных заведениях. При том, что по закону, в организации образования доступ должен быть у всех групп населения.

После проверки ведомством было установлено, что в учебных заведениях действительно нет доступной среды для людей с инвалидностью. Из-за этого маломобильные люди вынуждены были оставаться дома в изоляции.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором района в суд направлено 5 исковых заявлений об обязании оборудовать образовательные учреждения пандусами с поручнями, - отметил старший помощник прокурора Александр Боровиков.

Иски были удовлетворены, а пандусы установлены в 5 учебных организациях.

Читай также:

СКР начал проверку после инцидента с ребенком в маршрутке в Смоленске (подробнее).