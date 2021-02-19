Новые изменения в Указ о повышенной готовности внесены в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коррективы в документ внесены накануне и размещены на портале правовой информации. Согласно поправкам, с 19 февраля по 4 марта включительно в регионе продлевается режим самоизоляции людей от 65 лет и старше.

Работающим пенсионерам могут продлить больничные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности, если работодатель не привлекает их к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей.

Отметим, изменения в документ были внесены с учетом анализа эпидситуации и на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по Смоленской области.

Между тем, в настоящее время в регионе под медицинским наблюдением находятся 6127 человек, из них 5184 - в режиме самоизоляции, 943 - в стационаре. COVID-19 подтвердился у более 25 тысяч жителей региона.

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