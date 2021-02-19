В Смоленской области чемпионат WorldSkills Russia пройдет с 1 по 5 марта. Фото: администрация Смоленской области.

Соревноваться жители региона будут в трех возрастных категориях – юниоры (12-16 лет), основная группа участников (16-22 года), а также специалисты и мастера старше 50 лет («Навыки мудрых»).

Напомним, WorldSkills – международное движение, направленное на популяризацию рабочих специальностей и повышение их престижа в обществе, развитие системы профессионального образования, привлечение бизнес-партнеров из числа работодателей к процессу подготовки квалифицированных кадров, внедрение в сферу профобразования лучших практик и международных стандартов, профессиональную ориентацию школьников.

Планируется, что в чемпионате примут участие более 220 человек, турнир пройдет на 13 площадках. Демонстрировать свой талант будут в сферах информационных и коммуникационных технологий, образования, производства и инженерных технологий, строительства, творчества, дизайна, транспорта и логистики.

Подробнее о чемпионате можно узнать на сайте Регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Смоленской области.

А ранее стало известно, что в Смоленске наградят еще 33 медработников за спасение и милосердие. Вручить медикам награды собираются члены горсовета.