Гимнастический зал и ряд спортивных объектов построят в Смоленской области. Фото: страница губернатора Смоленской области ВКонтакте.

Губернатор Алексей Островский на своей странице ВКонтакте рассказал, как в этом году в регионе будет развиваться спортивная инфраструктура. Так, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на Смоленщине построят ряд спортивных объектов.

Через несколько месяцев в областном центре на улице Урицкого планируют начать возводить специализированный гимнастический зал.

Также намерены построить две площадки для сдачи ГТО в Починковском и Рославльском районах оснастят современными спортивными тренажерами, а школа по хоккею с шайбой «Сафоново Спорт-Арена» получит новое спортивное оборудование и инвентарь.

Кроме того, в Кардымовской школе имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова реконструируют бассейн.

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