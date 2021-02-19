В Смоленской области COVID-19 нашли в 15 районах. Фото: из архива "КП".

За последние сутки коронавирус был обнаружен в 15 районах Смоленской области. Больше всего инфицированных в Смоленске, Сафоново и Гагарине. Минимальное количество заболевших зафиксировано в Рудне. Всего в регионе за все время наблюдений заболели 25 284 человека. При этом выздоровели 22 672 смоляна, а погибли 551. Под наблюдением врачей в настоящее время находится 6 127 человек, в режиме самоизоляции - 5 184, в стационаре - 943.

Напомним, ранее стало известно, что на Смоленщине прибудут еще 750 тысяч одноразовых масок и перчаток, 350 тысяч защитных костюмов, 12 тысяч литров антисептика и так далее. Такой объем СИЗов был выделен региону из федерального резервного фонда.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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