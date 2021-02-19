В Смоленске нетрезвые посетители церкви украли сумку прихожанки. Фото: из архива "КП".

Жительница Смоленска получила 200 часов обязательных работ за кражу сумки из здания церкви. Как постановил Промышленный районный суд, смолянка вместе с сообщником пришла в церковь, оба в этот момент были пьяны. В помещении женщина увидела висящую на вешалке сумку и решила ее украсть. Сообщник в этот момент следил за тем, чтобы их никто не поймал за руку.

После парочка ушла из храма. Как стало известно позднее, добычей воров стал кошелек с шестью тысячами рублей.

- Наказание было назначено с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств - признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, - рассказали в пресс-службе Промышленного суда.

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