В смоленском СИЗО-1 нашли нарушения в содержании заключённых. Фото: из архива "КП".

В СИЗО-1 нашли нарушения в содержании заключенных под стражей. Проверку провела прокуратура Смоленской области в конце января 2021 года.

- Проверкой выявлены нарушения требований Федерального закона от «О содержании под стражей и обвиняемых в совершении преступлений» и Федерального закона «О пожарной безопасности», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В данный момент зампрокурором области Сергеем Спиридоновым начальнику следственного изолятора вынесено представление.

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