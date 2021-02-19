Смолянам предлагают принять участие во флешмобе «Наши Защитники». Фото: из архива "КП".

Опубликовать флешмоб-поздравления предложили «Волонтеры Победы». Как рассказали в пресс-службе администрации Смоленской области, любой желающий может записать короткое видеопослание с тёплыми словами военным и работникам силовых структур.

Разместить поздравление нужно в соцсетях с хэштегами #НашиЗащитники и #ВолонтерыПобеды #ВолонтерыПобеды67. А дальше передать эстафету своим друзьям.

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