В Рославльской ЦРБ проверят фонд оплаты труда. Фото: smolensk.er.ru.

Для решения проблем на базе больницы было собрано оперативное совещание под председательством заместителя губернатора Полины Хомайко.

Депутат Смоленской областной Думы от «Единой России» Сергей Невский поднял тему начисления заработной платы медперсоналу ЦРБ. Ранее к единороссу с такой проблемой обратились сотрудники женской консультации.

«Проблемы с заработной платой отмечались во всех подразделениях больницы, особенно в последние месяцы прошлого года. В это время средний размер зарплаты снизился практически вдвое по сравнению с предыдущими кварталами», - отметил Сергей Невский.

«Здесь работает около 1 200 человек – сейчас это больше, чем на любом самом крупном заводе нашего города, – констатировал парламентарий. – Заработная плата сотрудников – это огромная часть экономики нашего города и района. И самое главное – это возможность для людей получать заработную плату за свой труд и кормить семьи».

Одной из причин снижения зарплат назвали нехватку у больницы средств на премии – то есть, стимулирующие выплаты.

«Что касается того, почему так резко снизились цифры, с октября финансовая составляющая учреждения была такова: нам нужно было платить за расходники, за мазки на коронавирус, за кредиторскую задолженность. Поэтому у учреждения отсутствовала возможность начисления премиальных выплат», – отметила и.о. главврача Рославльской ЦРБ Людмила Фролкова.

«Людмила Владимировна, фонд оплаты труда формируется в начале года, и его нельзя уменьшить на вашу «кредиторку». Скажите, как вы его тратили девять месяцев? Вы же, наверное, учитывали, что есть фонд стимулирующих выплат, и его нужно как-то равномерно расходовать! Почему вы хотите, чтобы вас сотрудники понимали? Я бы не понимала», – отметила Полина Хомайко.

Замгубернатора поручила руководству профильного департамента проверить фонд оплаты труда.

«Сергей Александрович (прим.ред: Герасимов, начальник департамента по здравоохранению), вам нужно организовать выездную проверку департамента и полностью погрузиться в эту тему: каким образом формировался фонд оплаты труда и как вообще в начале года планировали оплачивать работу сотрудников. Убеждать их «перетерпите, справимся» – недопустимо!» - завершила Полина Хомайко.