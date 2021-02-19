212 незаконно установленных рекламных конструкций демонтировали в Смоленске. Фото: страница губернатора Смоленской области ВКонтакте.

Губернатор Алексей Островский провёл рабочее совещание с участием мэра Смоленска Андрея Борисова. На нем обсудили благоустройство областного центра. Так, главной темой стал снос незаконно установленных рекламных конструкций и нестационарных торговых точек.

- Только за прошлый год их было демонтировано 212. Не добавляют красоты Смоленску и так называемые нестационарные торговые объекты – павильоны, киоски, разрозненность которых портит внешний облик города и вызывает справедливое недовольство со стороны смолян, - рассказал Алексей Островский.

Также на совещании подчеркнули, что в зависимости от местоположения - заповедной зоны, исторического ядра, границы исторического центра, нужно разрабатывать свои требования к внешнему виду города.

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