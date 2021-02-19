Погода в Смоленской области на 20 февраля: к вечеру пойдет снег. Фото: из архива "КП".

20 февраля на Смоленщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, но к вечеру может пойти снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха в регионе: ночью -20°C…-15°C, местами до -25°C, днем -12°C…-7°C. В областном центре - ночью -19°C…-17°C, днем -10°C…-8°C. Утром слабый туман и изморозь. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.

Как отмечают в Главном управлении МЧС России по Смоленской области, в период с 14 по 20 февраля прогнозируется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой 7-12 °C.

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