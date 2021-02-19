В Смоленске общество инвалидов получит в пользование помещение. Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

В повестку очередного собрания смоленского городского совета войдёт вопрос поддержки местной организации инвалидов. На сессии депутаты рассмотрят возможность передачи сообществу в безвозмездное пользование нежилого помещения на втором этаже в доме 28 по проезду Маршала Конева в Промышленном районе. По этому адресу организация располагается уже более 30 лет.

- Профильная комиссия, где предварительно рассматривалось обращение, поддерживает принятие этого решения, поскольку организация решает важные задачи, связанные с социальной защитой инвалидов, - отметил председатель комиссии по законности и этике Михаил Радченков.

Как рассказала председатель организации Людмила Кашук, люди с инвалидностью постоянно обращаются за консультациями и разъяснениями, чтобы решить те или иные вопросы. Помещение необходимо для приема людей, нуждающихся в повседневной помощи.

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