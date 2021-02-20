Житель Кирова попал на мошенника из Смоленска при покупке техники. Фото: Ксения Тимофеева.

Мужчина нашел музыкальную технику на сайте объявлений в интернете и перевел на карту продавца 4 тысячи рублей. Однако посылка с оплаченным заказом в адрес заказчика так и не поступила.

Полицейские выяснили, что к мошенничеству причастен житель Вязьмы 1989 года рождения. Выяснилось, что у обманщика даже не было товара, который он выставил на продажу в интернет.

В пресс-службе УМВД сообщили, что подозреваемый причастен к трем эпизодам мошенничества. Возбуждено уголовное дело.