В Смоленске активисты Волонтерского центра стали донорами. Фото: smolensk.er.ru.

Напомним, донором может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший медицинское обследование и не имеющий противопоказаний.

В регистратуре Смоленского центра крови необходимо заполнить анкету и пройти бесплатное медицинское обследование на месте. У волонтеров связи кровь из пальца, после их осмотрел врач.

На этом этапе компания добровольцев несколько поредела. Например, одной девушке рекомендовали повременить с донорством из-за пониженного гемоглобина. Идеальный показатель у женщин – не ниже 120, у мужчин – 130. После разговора с врачом будущие доноры направляются в буфет – перед процедурой обязательно нужно выпить сладкий чай с печеньем.

«Накануне донорства НЕ есть жирное, жареное, острое, копченое, молочные продукты, масло, яйца, грибы орехи, бананы, свеклу. НЕ принимать анальгетики и аспирин, а также содержащие их лекарства за трое суток до процедуры. НЕ употреблять алкоголь за 48 часов до процедуры, воздержаться от курения. НЕ идти сдавать кровь при плохом самочувствие», – отметили врачи.

Актуальную информацию всегда можно найти на официальном сайте учреждения www.bloodsmol.ru.

Процедура сдачи крови занимает 5-30 минут в зависимости от сдаваемых компонентов.

Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Егор Цыганов рассказал, что сдает кровь не в первый раз. С молодогвардейцами ребята пришли по примеру старших коллег, поддержали инициативу секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова.

Директор Смоленского центра крови Николай Васильев отметил, что учреждение посещают от 50 до 100 человек в день.

«Люди болеют, получают травмы, поэтому кровь нужна всегда, а самое главное – нам необходима расширяющаяся база постоянных доноров, которые уже обследованы, побывали у нас для того, чтобы в любой критический момент мы могли к ним обратиться за помощью. Востребованными остаются редкие группы крови», – подчеркнул главный трансфузиолог.

К слову, в Смоленской области около трех тысяч Почетных доноров. Это те люди, которые безвозмездно сдали либо 40 раз кровь, либо 60 раз плазму.

За последнее время Смоленский центр крови собрал более 600 литров плазмы с антителами, которая может использоваться для лечения больных с коронавирусом, либо в дальнейшем для производства медицинских препаратов. Ранее секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов стал донором, после того как переболел коронавирусом осенью. Ряды доноров также пополнили депутаты-единороссы облдумы и горсовета.