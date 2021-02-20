334 632 тестов на COVID-19 провели в Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

334 632 тестов на COVID-19 провели в Смоленской области с весны 2020 года. Зарегистрировано 25406 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 10466 - в областном центре.

За минувшие сутки коронавирус выявили в 16 районах области. По-прежнему лидируют Смоленск – «плюс» 42 заболевших и Сафоново – «плюс» 16.

Фото: Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Смоленской области.

Единичные случаи отмечены в Духовщине, Ершичах, Вязьме и др.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6186 человек, из них 5274 - в режиме самоизоляции, 912 - в стационаре.

В то же время стала известна заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории региона. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что ситуация не вызывает опасений и находится ниже пороговых значений. О карантине речи не идет.