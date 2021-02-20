Экс-директор лагеря «Смена» Александр Гуткин умер в Смоленске.

Экс-директор лагеря «Смена» и человек, вдохнувший новую жизнь в Ключевое озеро Александр Гуткин умер в Смоленске. Трагическое известие подтвердили близкие известного руководителя и общественного деятеля.

Александр Минаевич умер накануне, 19 февраля, на 67-м году жизни.

Отпевание состоится 21 февраля в 11.30 в храме Архангела Михаила (Смоленск, ул. Парковая, 4а). В 13.30 на Красноборовском кладбище (напротив СОК «Смена») состоится гражданская панихида.

Александр Гуткин запомнится смолянам как светлый и отзывчивый человек.

Редакция «Комсомольской правды – Смоленск» приносит искренние соболезнования супруге, детям и близким Александра Минаевича.

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