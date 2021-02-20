Пассажир Volkswagen Passat погиб в ДТП с грузовиком в Смоленской области. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

37-летний пассажир Volkswagen Passat погиб в ДТП с грузовиком в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Трагедия произошла в 13.00 19 февраля на 222-м км автодороги М-1 в Вяземском районе.

- Водитель 1974 года рождения Volkswagen Passat врезался в MAN, который стоял на светофоре на запрещающий сигнал светофора. Водитель с травмами доставлен в больницу, спасти пассажира не удалось – он скончался до приезда скорой помощи.

УМВД по региону возбудило уголовное дело.