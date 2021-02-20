Смоленский депутат помог установить новые светильники на улице Соколовского. Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

Депутат смоленского городского совета Михаил Ковалёв помог решить проблему с освещением во дворе на улице Соколовского в Смоленске. Как рассказали в пресс-службе горсовета, поставить новые светильники попросили проживающие там смоляне .

- Во дворе дома №8а по улице Соколовского никогда не было линий электропередач. В зимнее время года проблема освещения ощущается особенно остро, это вопрос здоровья жителей и прохожих, гололед никого не щадит, - подчеркнул депутат.

После установки конструкций Михаил Ковалёв совместно с активом многоквартирного дома проверил дворовое освещение.

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