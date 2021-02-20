Смоленская налоговая предупреждает о снятии с учёта угнанных машин

УФНС России по Смоленской области напоминает: машины, находящиеся в розыске, освобождаются от уплаты транспортного налога при условии подтверждения факта угона органами МВД России, осуществляющими работу по расследованию и раскрытию преступлений в отношении транспортных средств. До получения такого документа, выдаваемого уполномоченным органом, плательщиками транспортного налога по закону считаются граждане, на которых они зарегистрированы.

В соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации сумма транспортного налога, подлежащая уплате физическим лицом, исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые органы организациями, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств. Только при представлении подлинника указанной справки или соответствующего письменного заявления налоговые органы вправе не исчислять налог на автомобиль, числящийся в угоне. При этом в подразделение соответствующего регистрирующего органа направляется запрос на подтверждение информации. В том случае, если факт угона не подтверждается официально, налоговая служба не имеет законных оснований для неначисления налогов.

«Сообщить об угоне транспортного средства или его краже - обязанность владельца имущества. Следует также иметь в виду, что угнанное транспортное средство не является объектом налогообложения в период розыска с месяца его начала до месяца возврата, а также в случае прекращения розыска, если транспортное средство не найдено», - подчеркивает начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Смоленской области Александр Лукьянов.

Проверить, числится ли транспортное средство угнанным в базе ГИБДД, можно на сайте https://гибдд.рф/.