Пьяный знакомый жестоко избил смолянку на вечеринке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19 февраля 2021 года компания отмечала День рождения общего друга в Рославле. По словам девушки, в какой-то момент молодой человек, перебравший с алкоголем, стал вести себя неадекватно, а позже и вовсе попытался избил ее.

- Схватив свою одежду, я выбежала в ужасе из квартиры, но на лестничнои площадке ему удалось догнать меня. Он набросился на меня с кулаками, стал избивать меня, нанося при этом тяжкие телесные повреждения. В этот момент я ощутила себя боксерским мешком, принимая на себя мучительно сильные удары, - рассказывает пострадавшая в соцсетях.

Фото: соцсети.

По ее словам, соседи и гости вечеринки видели все происходящее, но помочь страдающей от ударов девушке никто не поспешил. Сейчас жительница Рославля пытается дать истории широкую огласку, чтобы добиться справедливости.

- Предлагал любые деньги, чтобы я забрала заявление из полиции, чтобы я не портила репутацию человека, которыи занимает высокую должность на атомнои станции (его отца), - пишет пострадавшая.

Фото: Вконтакте.

Ранее мы писали о том, что прокуратура и СКР начали проверку информации о рухнувшем лифте в Рославле.