В Смоленской области коронавирус выявлен на 15 территориях. Фото: Михаил ПАТЛИС

За последние сутки коронавирус был выявлен на 15 территориях Смоленской области. На удивление, лидирующую позицию заняла не столица не региона. Больше всего инфицированных в городе Гагарин - "плюс" 21 человек. 14 новых случаев заражения обнаружено в областном центре, еще 14 - в Сафоново. На остальные территории региона пришлось по 10 и меньше положительных тестов на COVID-19 за сутки.

Как сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом, в общей сложности под медицинским наблюдением в регионе находятся 6155 человек, из них 5281 - в режиме самоизоляции, 874 - в стационаре.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что 334 632 тестов на COVID-19 провели в Смоленской области.