«Здоровенные пробки». В первый рабочий день весь Смоленск оказался скован пробками. Фото: Drive2-Smolensk.

Каждая вторая публикация в соцсети сегодня, 24 февраля, утром о том, что дороги Смоленска скованы пробками. Свидетели проблем на дорогах делятся об этом в тематических группах:

— Друзья, волок перекрыт, все, кто за Днепром, проще через окружную...

— На ул.Тимирязева лучше не суйтесь.

— Витебское стоит. Нефтебаза в сторону города колом...

— Возле «Макси» ДТП с троллейбусом, перекрыто 2 полосы на Киселевку.

Движение затруднено почти во всех районах Смоленска. Водители советуют при возможности воспользоваться общественным транспортом, а не садиться за руль собственного авто.

Ранее мы писали о том, что ДТП с двумя фурами заблокировало дорогу в Смоленске.