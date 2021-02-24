56-летний смолянин попытался зарезать младшего брата хозяйственным ножом

56-летний смолянин обвиняется в покушении на убийство брата. Фото: Олег ЗОЛОТО

СК РФ по Смоленской области завершило расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на убийство брата. По версии следствия, 28 марта 2020 года мужчина, вооружившись ножом, пришел в подъезд одного из домов по улице Попова в Смоленске, где проживает его 55-летний брат.

Когда потерпевший вышел из квартиры, обвиняемый достал из кармана нож и напал на брата, нанося множественные удары в голову и шею. Напавшего на данный поступок натолкнули возникшие ранее личные неприязненные отношения.

55-летнему младшему брату удалось выжить лишь благодаря тому, что он активно сопротивлялся, выбежал на улицу, а его жена стала кричать и звать на помощь. Довести преступный умысел до конца обвиняемый не смог, когда свидетель, выбежавший на улицу, выбил из его руки нож.

В результате мужчине были причинены множественные раны лица и головы с повреждением околоушной слюнной железы, лицевого нерва и жевательной мышцы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, и выразившиеся в неизгладимом обезображивании его лица, а также раны кистей рук с повреждением сухожилий, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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