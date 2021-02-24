Смоленские предприятия получили знак качества «Всероссийская Марка». Фото: Аdmin-smolensk.ru.

В Москве подвели итоги 31-й Международной выставки-конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», в рамках которой два смоленских предприятия получили 4 награды и вошли в число 32 лауреатов, сообщает пресс-служба администрации области.

В 2021 году золотую награду получил завод по производству высокотехнологичного термодерева по оригинальной технологии «Бикос-термодерево» из Верхнеднепровского (Дорогобужский район), а вяземская компания «Аэростар контракт», которая специализируется на выпуске бытовой химии и товаров для персонального ухода, стала обладателем сразу трех платиновых Знаков.

По информации администрации области, смоленских производителей регулярно отмечают на федеральном уровне. В частности, в прошлом году тепличный комбинат «Смоленский», занимающийся производством свежих овощей и зелени, также получил Золотой Знак качества за свои сорта огурцов.