В Смоленске суд оштрафовал мужчину, который ругался матом на сотрудников областной больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Промышленный районный суд назначил наказание в виде административного штрафа человеку, который в состоянии алкогольного опьянения, находясь в приемном отделении ОГБУЗ “Смоленская областная клиническая больница”, ругался матом в адрес сотрудников, не реагировал на их замечания и нарушал общественный порядок. Нарушителю придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Ранее мы писали о том, что в смоленском СИЗО-1 нашли нарушения в содержании заключенных.