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В Смоленской области пропала 55-летняя женщина, нуждающаяся в медицинской помощи

Пропавшая не выходит на связь с 13 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области пропала 55-летняя женщина, нуждающаяся в медицинской помощи.

В Смоленской области пропала 55-летняя женщина, нуждающаяся в медицинской помощи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летняя Светлана Ивановна Сцельная (Колотило) пропала в Починковской районе Смоленской области. Она не выходит на связь уже 11 дней, сообщает ПСО «Сальвар».

Женщина пропала в районе деревни Киселевка Починковского района. Светлана Ивановна 176 см ростом, худощавого телосложения, с серыми глазами и каштановыми глазами с сединой. В день исчезновения была одета в красную шапку, бордовый шарф, коричневую дубленку, белую кофту, темно-синие брюки, черные сапоги и желтые рукавицы.

Фото: ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО "Сальвар".

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