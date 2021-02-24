В Смоленской области пропала 55-летняя женщина, нуждающаяся в медицинской помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летняя Светлана Ивановна Сцельная (Колотило) пропала в Починковской районе Смоленской области. Она не выходит на связь уже 11 дней, сообщает ПСО «Сальвар».

Женщина пропала в районе деревни Киселевка Починковского района. Светлана Ивановна 176 см ростом, худощавого телосложения, с серыми глазами и каштановыми глазами с сединой. В день исчезновения была одета в красную шапку, бордовый шарф, коричневую дубленку, белую кофту, темно-синие брюки, черные сапоги и желтые рукавицы.