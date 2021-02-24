Под Смоленском осудили мужчину, похитившего более полумиллиона рублей из бюджета нацпроекта. Фото: Анастасия Осипова

Десногорским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенное в крупном размере.

Суд установил, что мужчина и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 2016 по 2019 годы вводили в заблуждение сотрудников отдела социальной защиты населения, предоставляли комплект фиктивных документов, дающих право на получение ежемесячной денежной выплаты, в связи с рождением третьего и четвертого ребенка.

Таким образом, они похитили свыше 520 тысяч рублей, выделенные в рамках осуществления национального проекта «Демография». Имущественный ущерб возмещен добровольно в ходе предварительного следствия, сообщили в прокуратуре Смоленской области.

Мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.