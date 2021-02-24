В Вязьме пройдет гала-концерт «В песнях военных желание жизни». Фото: smolensk.er.ru.

Песенный конкурс, посвященный защитникам Отечества, инициирован областным поисковым объединением «Долг» и является важной частью регионального партпроекта «Связь поколений».

В этом году на фестивале «В песнях военных желание жизни» выступят исполнители из Вяземского, Глинковского, Дорогобужского, Новодугинского, Починковского, Темкинского, Хиславичского, Холм-Жирковского районов, а также две войсковые части, дислоцирующиеся на территории Смоленской области.

Когда: 27 февраля, 11.00 – 13.30

Где: Дворец культуры «Центральный», (Смоленская область, Вязьма, пл. Советская, д. 2А).

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