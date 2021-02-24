Погода в Смоленской области 25 февраля: в регион приходит весна

25 февраля в области ожидается потепление. Фото: Алексей ФОКИН

Завтрашний день в Смоленской области будет облачным, ночью и днём ожидается небольшой снегопад. На дорогах будет гололёд, поэтому автовладельцам и пешеходам стоит быть внимательными.

Минимальная температура ночью по области 0°C, …-5°C, по востоку в начале ночи до -8. В областном центре ночью -1°C…-3°C. Днем в области прогреется до 0°C, …+5°C, в Смоленске до +1°C, …+3°C.

Однако еще рано прощаться с зимой, впереди ещё прогнозируются небольшие морозы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.