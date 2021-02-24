Под Смоленском следствие ищет свидетелей ДТП, в результате которого скончалась 88-летняя женщина. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области, 17 февраля 2021 в Ярцево случилось ДТП с участием грузового автомобиля "PEHO MASTER" с номерами М 910 ВУ 67, за рулем которого был мужчина 1985 года рождения. Грузовик наехал на женщину 1932 года рождения, которая скончалась в результате полученных травм в местной ЦРБ.

ДТП случилось на территории, прилегающей к дому №38 по улице Максима Горького, в районе 13:00. Автовладельцев или пешеходов, ставших свидетелями произошедшего, просят оказать содействие следствию и обратиться по телефонам: 8 (4812) 77-46-12, 8-920-313-45-35.

Ранее мы писали о том, что пассажир Volkswagen Passat погиб в ДТП с грузовиком в Смоленской области.