В Смоленске 9 сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры

9 сирот получили жилплощадь после вмешательства прокуратуры. По информации ведомства, какое-то время местные жители не были обеспечены жильем. При этом они находились в списке граждан, имеющих право на бесплатные квартиры, так как ещё несовершеннолетними остались без попечения родителей.

В суд были направлены иски о возложении на муниципалитет обязанности предоставить им крышу над головой.

- Судом требования прокурора удовлетворены. В настоящее время решения суда исполнены. Благодаря вмешательству прокуратуры сиротам предоставлены благоустроенные квартиры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района в Смоленске.

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