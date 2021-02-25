Стоимость топлива в Смоленске выросла в четвертый раз за месяц. Фото: из архива "КП".

В Смоленске в четвертый раз за месяц поднялась цена за литр ГСМ. Как сообщают в Управлении Федеральной антимонопольной службы по региону, на этот раз изменилась стоимость на дизельное топливо компании «Роснефть». Литр теперь стоит 48 рублей 15 копеек, что на 20 копеек дороже, чем неделю назад.

Цены на другие виды топлива на заправках «Роснефти» и «Лукойла» остаются прежними.

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