Коронавирус выявили на 12 территориях Смоленской области. Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки коронавирус был обнаружен на 12 территориях Смоленской области. Больше всего заболевших снова в столице региона - 28 человек. Гагарин - на втором - “плюс” 23 положительных теста.

По информации регионального штаба по борьбе с коронавирусом, под медицинским наблюдением в области находятся 6157 смолян, из них 5278 лечатся в режиме самоизоляции, 879 человек - в стационаре.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом

Ранее “КП” писала, что и.о. начальника департамента по здравоохранению возглавит Ярцевскую ЦРБ. Кто займет место руководителя ведомства пока не сообщается.

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