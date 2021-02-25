Активисты ОНФ просят власти ускорить строительство водопровода в Краснинском районе. Фото: сайт ОНФ.

В Смоленской области активисты ОНФ обратились к администрации Краснинского района с просьбой принять меры по завершению строительства системы водоснабжения в деревне Мерлино. О проблеме общественники узнали от местных жителей. Как сообщают в пресс-службе ОНФ, строительство двух скважин питьевой воды началось в апреле 2020 года в рамках Федеральной программы «Чистая вода». А ввод в строй был запланирован на 30 ноября 2020 года, потом его продлили ещё на месяц. Однако объекты и сейчас остаются на стадии строительства.

Активисты съездили в деревню и отметили, что сроки сдачи водопровода несколько раз срывались. В данный момент строительство завершено не более, чем на 60 процентов, при том, что деньги уже поступили на счет подрядчика. Также общественники зафиксировали, что уложенные трубы местами голые, а территория в ямах и траншеях. Сотрудники администрации объясняют задержку сдачи тем, что работы подрядной организации проводятся нерегулярно.

Новые сроки сдачи объектов объявлены до 1 апреля 2021 года. В ОНФ полагают, что подрядчики не справятся и в этот раз - так как для строительства важна благоприятная погода. Также активисты направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить срыв запланированных сроков.

- Мы обратились к местным властям с просьбой скорректировать сроки строительства новой централизованной системы водоснабжения в деревне с учетом реальных объективных обстоятельств и не вводить селян в заблуждение. Жители не должны быть заложниками ситуации, зависеть от подрядной организации и погодных условий, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Смоленской области Николай Яров.

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