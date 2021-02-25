Общественный штаб по наблюдению за выборами создали в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Деятельность штаба будет направлена на обеспечение прозрачности во время избирательного процесса. Как рассказал член Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Евгений Захаренко, у жителей региона не должно быть сомнений в том, что выборы проходят честно и конкурентно. Другой важной задачей штаба эксперт назвал работу мобильных групп. Данные цели будут решаться несколькими способами. В их числе, взаимодействие со СМИ и соцсетями.

Также штаб будет работать с электоральными экспертами и заниматься информационным и правовым сопровождением выборов.

- Работа штаба будет постоянной и открытой. Он будет не формальной структурой, а живым органом, который будет максимально оперативно доводить до общественности ход избирательной кампании на всем ее протяжении. Это внесет значительный вклад в создание объективного восприятия проходящих выборов жителями региона, - заявила член Общественной палаты России Марина Проскурина.

Состав регионального штаба уже утвердили. В него вошли члены Общественной палаты, эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», юристы, представители ряда некоммерческих организаций и средств массовой информации региона. Марина Проскурина была выбрана председателем. Новая структура начнет работать уже 1 марта.

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