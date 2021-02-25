В Смоленске СК проверит информацию СМИ о дефиците инсулина. Фото: из архива "КП".

В Смоленске следственный комитет назначил проверку по информации в СМИ о нехватке инсулина. 24 февраля СМИ сообщили, что жители региона, страдающие диабетом, не могли своевременно получить лекарства. Смоляне вынуждены были ждать поставку препаратов больше месяца.

- Следователями СК будут установлены все обстоятельства, изложенные в сюжете, а также дана юридическая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за организацию закупок необходимых льготных лекарств, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным проверки примут процессуальное решение.

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