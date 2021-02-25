В Смоленске директора бюджетной организации обвиняют в крупном мошенничестве. Фото: из архива "КП".

Директора областного бюджетного учреждения в Смоленске подозревают в крупном мошенничестве. По информации УМВД, в 2020 году он заключил 4 договора на поставку и установку оборудования. Общая сумма которых превысила один миллион рублей.

Директор знал, что у поставщика были необходимые детали, но уже бывшие в использовании. При этом их общая сумма составляла меньше полумиллиона. Руководитель принял старое имущество, поступившее якобы от фирмы. А заказчик перечислил деньги на счёт. В результате, подозреваемый, обманным путем похитил 718 с половиной тысяч рублей.

- Отделом № 1 следственного управления УМВД России по городу Смоленску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД.

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