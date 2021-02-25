Дистанционное обслуживание потребителей Смоленскэнерго пользуется большой популярностью

95% обращений, в связи с эпидемиологической обстановкой в области, поступили онлайн.

Самой удобной формой дистанционного общения потребителей с энергетиками по-прежнему является бесплатная прямая линия 8-800-220-0-220, которой воспользовались порядка 79,4 тысяч человек. Также обращения поступали по электронной почте филиала (15 572 обращений), через личный кабинет клиента на сайте Россети Центр (11 532) и портал ТП РФ – (2 126).

С личным визитом в центр обслуживания потребителей (ЦОП) или к специалистам пунктов работы с потребителями РЭС, двери которых были открыты до ввода ограничений, обратился 6101 клиент. В настоящий момент для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Центр обслуживания потребителей г. Смоленска и пункты обслуживания потребителей в районах области работают только в режиме онлайн.

Дистанционный формат приема заявок оптимизирует взаимодействие сотрудников филиала с потребителями, каждый из которых теперь может максимально простым способом и в свободной форме сообщить об имеющейся у него проблеме, связанной с электроснабжением, или подать заявку на услугу.